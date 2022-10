Reifenplatzer sorgte für Massenkarambolage auf A12

Autobahn fast drei Stunden nur einspurig

Die junge Lenkerin sowie der vor ihr fahrende Österreicher (41) wurden bei dem Unfall erheblich verletzt und mussten in die Medalp nach Imst bzw. das Krankenhaus nach Zams gebracht werden. „Die übrigen Personen blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden“, so die Ermittler. Die Autobahn war bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 10.50 Uhr nur einspurig passierbar.