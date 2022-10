Klose in Altach? „Das ist die harte Wahrheit“

Prinzipiell sei es „schwierig, die richtigen Trainerstationen auf dem Weg nach ganz oben zu wählen. Und ich gehe davon aus, dass er nach ganz oben will“, sagt der frühere DFB-Teamkapitän, der an der Seite von Klose Vize-Weltmeister (2002) und -Europameister (2008) wurde. „Viele große Trainer haben solche Stationen gehabt, wo es auch mal nicht von Anfang an läuft. Es ist für seine Entwicklung vielleicht auch ganz gut, dass er so etwas am Anfang seiner Karriere mitmacht.“