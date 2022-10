SV Ried gegen SCR Altach ab 14.30 Uhr LIVE

Dem jüngsten 0:3 bei der Wiener Austria, neuerlich ein Offenbarungseid der eigenen Schwächen, folgte eine eingehende Analyse mit der Clubspitze. Selbst bei einer Niederlage gegen Altach sei ein Heinle-Abschied für ihn kein Thema, erklärte Reifeltshammer am Freitag in den „OÖN“. Heinle selbst hat angesichts von 5 Punkten und nur 4 erzielten Toren in jedem Fall Sorgen. „Für uns ist es eine ganz wichtige Partie, weil es ein Gegner ist, der mit uns um den Klassenerhalt kämpft. Wir müssen Altach zu Hause schlagen“, sagte Heinle. „Es liegt alles in unserer Hand. Wir haben in diesem Spiel jetzt eine Bringschuld.“