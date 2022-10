Klose: Deutsche um „unseren Weltmeister“ besorgt

Letzter mit dem „Ösi-Klub“ Altach, da kommt die „Bild“ schon ins Grübeln. In der Tat sprechen die zuletzt erbrachten Leistungen nicht eben für die Mannschaft oder Klose selbst. Fünf Niederlagen in den jüngsten sechs Spielen, Aus im Cup gegen die Admira, fünf Punkte nach neun Spielen - da geht mehr. Ob Klose nach einer Niederlage in Ried heute tatsächlich schon wieder weg vom Vorarlberger Fenster sein könnte? Unwahrscheinlich. Zumindest aus Klub-Sicht dürfte er, sofern das im heutigen Trainergeschäft überhaupt möglich ist, einigermaßen fest im Sattel sitzen.