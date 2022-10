Jurij Rodionov steht in Saint-Tropez im Halbfinale

Jurij Rodionov hat am Freitag mit einem 6:4-6:3-Erfolg über den Italiener Roberto Marcora das Challenger-Halbfinale in Saint-Tropez erreicht! In diesem trifft der 23-jährige Niederösterreicher am Samstag auf dessen Landsmann Mattia Bellucci und ist dafür zu favorisieren. Rodionov hat 36 ATP-Zähler sicher, bei dem Turnier an der französischen Riviera gibt es für den Champion 100 Punkte.