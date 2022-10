Ex-ÖSV-Star Kirchgasser ist Mama geworden!

Jetzt ist der Storch auch bei Michaela Kirchgasser gelandet - das Ex-Slalom-Ass des ÖSV ist Mutter eines Sohnes geworden! „Jede einzelne Sekunde die wir auf dich gewartet haben war es wert! Vom ersten Moment sofort mitten in unser Herz! Unser kleiner Prinz! Wir sind unendlich glücklich und dankbar!“, ließ Kirchgasser ihre Freunde und Fans via Instagram an ihrem Glück teilhaben.