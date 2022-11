Essen Sie das gegen die Müdigkeit!

Kaffee gilt allgemein als perfekter Start in den Tag, doch, wenn Sie müde sind, wählen Sie lieber etwas Anderes für die Früh. Denn Kaffee dehydriert auch, was bei Müdigkeit noch schwerer in die Waage fällt. Man wird vergesslich, die Konzentrationskraft schwindet. Daher lohnt es sich auszuprobieren, wie es ist, grünen Tee, frisch gepressten Fruchtsaft oder sogenannte grüne Smoothies (Gemüsesaft) in der Früh zu verzehren.