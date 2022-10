Den Herbstzauber auf der Götzner Alm genießen

Nach „chillen“ und fein essen folgen wir östlich des Gebäudes beim Brunnen dem „Innsbrucker Almenweg“ hinauf nach Süden. Bei der Weggabelung heißt es, sich an „Mutterer Alm“ orientieren und den Bach unter der Nockspitze zu überqueren. Sobald der Fahrweg abwärts verläuft, bei der Routengabelung – wie auch danach – an „Götzens“ halten. Der Fahrweg zieht angenehm im Wald hinunter und mündet beim Bassin in die Zustiegsroute – darauf zum Parkplatz.