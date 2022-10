Energiesparen: Schulen bekommen Checkliste

Gewerkschaft pocht auf Freiwilligkeit

„Österreichs Schulen sollen noch energieeffizienter und nachhaltiger werden“, meinte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) nach den Gesprächen in einer Aussendung. Gerade im Hinblick auf höhere Energiekosten solle Umweltschutz und der effiziente Einsatz von Energie an den Schulen tagtäglich gelebt werden. „Dazu müssen wir alle an einem Strang ziehen.“ Begrüßt wird die Vorgehensweise vom obersten Lehrervertreter Paul Kimberger. Ein besonderes Augenmerk müsse auf der Freiwilligkeit liegen - das sei vom Ministerium auch so kommuniziert worden.