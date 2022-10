So will Wien bald Autos aus der City verbannen

Ein Drittel weniger Einfahrten

Allen anderen ist es nur erlaubt, das Auto in einer Garage abzustellen oder die Innenstadt nach maximal 30 Minuten wieder zu verlassen. Passiert das nicht, wird das Foto des Kennzeichens an die Polizei geschickt, die schließlich eine Verwaltungsstrafe ausstellt. Mit diesem Modell sollen die Einfahrten pro Tag um ein Drittel (15.700) reduziert werden, die Auslastung der Stellplätze an der Oberfläche um 23 Prozent.