Autos raus aus der Wiener Innenstadt, eine Utopie?

„Von der Politik im Stich gelassen“

Auch in etlichen anderen Städten Europas haben zweispurige Kfz längst Nachrang. „LobauBleibt“-Sprecherin Anna Kontriner wetterte gegen die Politik. Sie fühlt sich von ihr im Stich gelassen. Und der ÖAMTC-Vertreter verwies auf bereits verwirklichte Projekte. Die Blechschlangen in Wien würden hauptsächlich durch Zigtausende Einpendler verursacht. Sie sind aus Mangel an öffentlicher Verkehrsanbindung im Umland auf den eigenen fahrbaren Untersatz angewiesen. Und die Park & Ride-Anlagen in der Bundeshauptstadt sind oft schon in den Morgenstunden besetzt.