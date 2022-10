Psychiater Haller wagt die Analyse: So tickt Putin

„Putin-Versteher“ ist für Reinhard Haller kein Schimpfwort. Im Gegenteil. Für den Seelenarzt wäre das sogar ein Kompliment: „Als Psychiater und Psychotherapeut würde ich gerne verstehen, was in diesem Menschen vorgeht.“ Im russischen Präsidenten Wladimir Putin (70), seit seinem Überfall auf die Ukraine für Zigtausende Tote, zerfetzte Kinder und Millionen Flüchtlinge verantwortlich. Der Gerichtsgutachter, der bereits über Sexualmörder Jack Unterweger und Briefbomber Franz Fuchs urteilte, will Putins Verbrechen damit jedoch keinesfalls entschuldigen.