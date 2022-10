Band schreibt Song für „Waldviertels Hugh Hefner“

Band nimmt Heimat aufs Korn

An Fans mangelt es dem rüstigen Senior-Unternehmer aber nicht: Wolfgang Eisler gründete in der Corona-Pandemie mit fünf Freunden die Band Tante Hedwig. Die Waidhofner nehmen seither in Liedern ihre Heimat aufs Korn. So wurde etwa der „Franzl Bahn Blues“ komponiert, wie die Krone berichtete, oder der von Borkenkäfern heimgesuchte Radlbachwald besungen.