Auflagen bremsten: Go-go-Bar erhofft heute „Go“

Während andere in dem Alter längst den Ruhestand genießen, ist das für Graf keine Option. Der 84-Jährige (!) wollte – wie berichtet – eigentlich bereits im November eine Go-go-Bar in Waidhofen an der Thaya eröffnen. Das Metier ist ihm nicht fremd, Graf hat bereits 20 Jahre lang in Horn ein solches Lokal betrieben. „Jetzt hoffe ich, dass ich in etwa ab dem 20. März alte Stammgäste sowie neue Kundschaft in meiner Bat begrüßen kann.“