„Kann mir Klimaticket amoi mehr in d’Hoa schmiern“

Einige Zugausfälle in letzten Wochen

Also musste er mit dem Pkw nach Wien fahren, wo in der Park-and-ride-Anlage kein Platz mehr frei war. „An dem Tag konnt’ i mir das Klimaticket amoi mehr in d’Hoa schmiern. Wos mochn do Pendler, die ka Möglichkeit haben, aufs Auto umzusteigen?“, fragt sich Eisler. Die ÖBB entschuldigen sich: Betriebliche Gründe hätten am Donnerstag zum Ausfall des Zugs geführt. In den letzten beiden Wochen sei es wegen einer Oberleitungsstörung auf tschechischer Seite und Unfällen zu einzelnen Zugausfällen gekommen.