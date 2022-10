Dauer-Baustelle lässt Grazer Wirtschaft zittern

Jahrelang hat die Politik darauf hingearbeitet, jetzt ist es bald so weit: In sechs Monaten beginnt der Bau für die Innenstadtentlastung in Graz – danach sollen nicht mehr alle Bims über die Herrengasse und den Hauptplatz fahren, sondern auch über die Radetzkystraße, die Neutorgasse und den Andreas-Hofer-Platz sowie über die Tegetthoffbrücke. Außerdem warten Erweiterungen der Fußgängerzone und die Umsetzung des Radverkehrskonzepts.