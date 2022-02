Defekte Bim sorgte für Stau in der Herrengasse

Eine Straßenbahngarnitur, die an der Endstation Graz-Andritz wegen eines technischen Gebrechens liegen blieb, sorgte Dienstagfrüh für einen veritablen Bim-Stau in der Grazer Innenstadt. Ab 8.45 Uhr standen in der Herrengasse die Straßenbahnen in einer Schlange und bewegten sich keinen Zentimeter. Die Holding Graz setzte Ersatzbusse ein.