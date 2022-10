Berlusconi: „Hier bin ich wieder im Senat!“

„Morgen werde ich bei der ersten Sitzung dieser 19. Legislaturperiode im Senat anwesend sein", erklärte Berlusconi in seinem Tweet. Auf dem dazugehörigen Bild unterschreibt der Medientycoon die Dokumente für die Akkreditierung als Senator. Berlusconi wurde bei den Parlamentswahlen am 25. September für seine konservativen Partei Forza Italia in einem Wahlkreis in der lombardischen Stadt Monza in den Senat gewählt.