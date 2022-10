Tiroler Schwimminitiative hält Kinder über Wasser

„Es ist uns bereits im vergangenen Schuljahr gelungen, einen Gutteil der coronabedingt ausgefallenen Schwimmstunden wettzumachen“, freut sich Sportlandesrat LHStv. Josef Geisler. Fast 15.000 Tiroler Kinder, der Großteil davon Volksschüler, haben innerhalb nur eines Semesters unter fachkundiger Anleitung Schwimmen gelernt oder ihre Technik verbessert. Im gesamten Schuljahr 2018/2019 - also vor Corona - haben rund 7000 Schüler einen geförderten Schulschwimmkurs absolviert. „Schwimmen ist eine grundlegende Kompetenz. Jedes Kind in Tirol soll schwimmen lernen und sich zumindest über Wasser halten können“, so Geisler.