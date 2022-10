PSG-Paukenschlag: Mbappe antwortet mit Rekord

Die 39. Minute im Duell mit Benfica Lissabon: Kylian Mbappe blieb vom Elfmeterpunkt eiskalt, brachte Paris mit 1:0 in Führung - sein 37. Tor in der Königsklasse (31. für Paris - Vereinsrekord!). Und eines mit speziellem Hintergrund. Denn: Wenige Stunden vor Anpfiff berichteten „L‘Équipe“ und „Marca“, dass Mbappe Frankreichs Meister im Winter verlassen will.