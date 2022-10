Russland droht nun auch Moldau mit Gas-Stopp

In der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau deutet sich vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine eine Zeitenwende an: Das Land könne nicht länger auf die seit seiner Unabhängigkeitserklärung von 1991 ausgerufene Neutralität setzen, sondern habe mit der Entwicklung eigener Verteidigungskapazitäten zu beginnen, hieß es vor wenigen Tagen aus dem Obersten Sicherheitsrat. Zudem versucht das Land, sich auch aus der Abhängigkeit von russischem Gas zu befreien. Das ist auch dringend nötig, denn der Kreml dürfte auch hier Energie als Waffe benützen.