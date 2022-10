Folgt bald ein weiterer Atomtest in Nordkorea?

Nordkorea: Raketentests sind Selbstverteidigungsmaßnahme

Nordkorea bezeichnete die Raketentests der vergangenen Tage am Samstag als Selbstverteidigungsmaßnahme gegen direkte Bedrohungen durch die USA. Die Sicherheit seiner Nachbarn sei nicht gefährdet. Die USA und Südkorea hatten am Freitag ein gemeinsames Seemanöver abgehalten, an dem auch ein US-amerikanischer Flugzeugträger beteiligt war.