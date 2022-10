Vier Tore, zwei Elfer und Ausschlüsse in Bürmoos

Erster Saisonsieg just im Derby

Comeback-Siege gelangen Hallwang nach einem Sieglosmonat beim 4:0 in Neumarkt sowie Straßwalchen nach ähnlichem Negativlauf mit 4:2 in Bergheim. Altenmarkt schrieb indes überhaupt erstmals voll an. Die Pongauer feierten im ersten Pongau-Revierduell in der Salzburger Liga seit März 2018 den ersten Sieg - 4:1 gegen Schwarzach. Währenddessen prolongierte Puch seinem Lauf beim Derby-2:1 in Adnet. Siezenheim vermieste derweil Sepp Bauer das ASV-Debüt auf der Trainerbank, siegte mit 3:0.