Schau auf dich!

Wir erleben zwar aus verschiedenen Gründen weniger Todesfälle, und doch ist es ratsam, jetzt wieder vorsichtig zu werden. Denn je mehr Neuinfektionen, desto mehr Menschen werden von der chronischen Erkrankung Long Covid betroffen sein. Je stärker die Herbstwelle steigt, desto mehr Patienten müssen in den Spitälern behandelt werden, und auch immer mehr Mitarbeiter in den Spitälern erkranken und fallen aus. Dann wird es wieder sehr eng werden. All das sind genügend Gründe, jetzt rasch wieder vorsichtig zu werden.