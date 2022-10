Über 17.000 unterschrieben für Abschuss von Wolf

Die steirischen Almen: Hier kommen Wanderer und Bauern zusammen, hier trifft Natur auf Kultur. Und hier treffen auch Nutz- auf Wildtiere. Im Juni riss in Judenburg ein Wolf zwei Schafe. In Admont wurden Anfang des Jahres zweimal Rehe Opfer eines Wolfes. Und zweimal wurde das Tier fotografiert. „Fünfmal konnten wir also in diesem Jahr mit Sicherheit einen Wolf in der Steiermark nachweisen, die Dunkelziffer kann aber höher sein“, sagt Albin Blaschka, Geschäftsführer des österreichischen Zentrums Wolf-Bär-Luchs in Irdning.