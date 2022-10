Werner Murgg: Immer mehr fordern seinen Rücktritt

Die „Krone“ hatte an diesem Tag über ein Interview berichtet, das der Grazer KPÖ-Gemeinderat Kurt Luttenberger 2019 beim Besuch der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ einem TV-Sender der Separatisten gab - sie streben den Anschluss der ukrainischen Region an Russland an. Luttenberger wünschte der Republik dabei alles Gute - und trug zudem die Farben der Separatisten am Revers seines Sakkos.