„Skandal, dass die KPÖ Murgg nicht ausschließt“

„Nicht nur seine Worte sind untragbar, sondern er selbst ist als Abgeordneter untragbar geworden“: In einem gemeinsamen Schulterschluss forderten Grüne und Neos heute, Werner Murgg müsse endlich sein Mandat niederlegen. „Dass er noch nicht längst von seiner Partei ausgeschlossen wurde, ist ein Skandal“. Die beiden Oppositionsparteien wollen bei der Landtagssitzung am 18. Oktober eine Dringliche Anfrage an Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) stellen - inklusive einer Resolution.