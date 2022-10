Haben Politiker moralischen Kompass verloren?

„Krone“: Wie ausgeprägt ist die politische Rücktrittskultur in Österreich?

Heinz Wassermann: Ich habe den Eindruck, dass die Rücktrittskultur, sprich, die Sensibilität, der moralische Kompass, was geht und was nicht, sich international nach unten bewegt. Ein Beispiel wäre Franziska Giffey, die nach einer Plagiatsaffäre zwar als deutsche Ministerin zurücktrat, aber dann ganz „normal“ als Berliner Bürgermeisterin kandidierte und auch gewählt wurde.