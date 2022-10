„Wenn ich mich ausziehe, fallen Mädls gleich um“

„Ich bin schon zum fünften Mal im Einsatz, aber auf der Skipiste fühl ich mich wohler“, gestand Cornelia Hütter. Und Team-Kollege Matthias Mayer nickte zustimmend. „Die Streif ist leichter, als dieser Auftritt. Aber mein Körper zeichnet mich aus“, scherzte Mothl. Wohlwissend, dass noch viele Fans seine Oben-Ohne-Show auf einer Bar tanzend nach Olympiagold in Sotschi vor Augen haben. Wobei der Kärntner gar nicht der Mann für derartige Schlagzeilen ist. „Als Typ versuche ich eher unauffällig zu bleiben. Und was mein Outfit angeht, weiß meine Frau, was mir gut steht.“