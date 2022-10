Grazer Stadtchefin geht auf Distanz zu KPÖ-Kollege

Er gegen den Rest seiner Landtagskollegen - so lautet der aktuelle Status in der Aufreger-Causa Murgg. Am Mittwoch preschten die Klubobleute von Grünen und NEOS, Sandra Krautwaschl und Niko Swatek, vor - es werde eine gemeinsame dringliche Anfrage im Landtag geben: „Der Abgeordnete ist längst nicht mehr tragbar, wir fordern daher die KPÖ auf, Werner Murgg aus ihrem Landtagsklub auszuschließen.“ Dass auch ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler in der Mittwochs-„Steirerkrone“ deutliche Worte fand und sogar von einer „Schande für die Steiermark“ sprach, tat ein Übriges zur gemeinsamen Polit-Initiative.