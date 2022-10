„Auch Ukraine muss Reparationszahlungen leisten“

Jetzt ist schon wieder was passiert: Einmal mehr hat sich der steirische KPÖ-Landtagsabgeordnete in der Debatte um den Ukraine-Krieg zu einer umstrittenen Aussage hinreißen lassen. Bei einem Seminar der Antiimperialistischen Koordination (AIK) am 10. September sprach er davon, dass auch die Ukraine Reparationszahlungen leisten müsse und empfahl außerdem rund um Donezk und Luhansk autonome Republiken wie Südtirol zu errichten.