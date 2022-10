Radstädter Anrainer kämpfen mit dubiosem Investor

Radstadt hat sich in Sachen Wohnbau-Projekte eine Nachdenkpause verordnet. Ein aktueller Fall zeigt, dass das dringend nötig ist. Bis April 2023 gibt es keine Neuwidmungen, hat der Gemeinderat am Donnerstagabend auf SPÖ-Antrag beschlossen. Die Partei hatte ursprünglich einen Stopp bis 2025 gefordert, das ging Bürgermeister Christian Pewny (FPÖ) zu weit. „Ich sehe keinen Sinn, das so lange hinauszuzögern“, sagt er. Der Raumordnungsausschuss will sich nun von Experten des Landes in Sachen Stadtentwicklung beraten lassen, bevor neue Vorhaben gewidmet werden.