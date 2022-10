Lange Infonacht bildet Auftakt zu Lehrlingsmesse

Land bildet in 46 Lehrberufen aus

Zur Lehre animieren will auch das Land, das derzeit in 46 verschiedenen Berufen dual ausbildet und ebenfalls mit einem Stand auf der Messe vertreten sein wird. „Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen“, betont Wirtschafts-LR Anton Mattle. Daher bietet das Land Lehrlingen eine Ausbildungsbeihilfe und fördert Weiterbildung.