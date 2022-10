Rapper-Fehde in Mailand: Festnahme in Vordernberg

Marokkaner in Vordernberg festgenommen

Festgenommen wurden eine 31-jährige Frau aus Bergamo, zwei 24-jährige Italiener und ein 30-jährigen Marokkaner, der sich im steirischen Anhaltezentrum Vordernberg aufgehalten hat, teilten die Carabinieri der lombardischen Stadt Bergamo mit. Der Streit zwischen den Rapper-Banden hatte in den vergangenen Monaten in Mailand zu mehreren Angriffen geführt. Davon gibt es laut den Ermittlern auch Videos. Laut den Kriminalisten haben die meisten Rapper Migrationshintergrund und viele Follower in Sozialen Netzwerken.