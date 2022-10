Grazer Bau-Stau sorgt für Aufregung

Vier Jahre auf Entscheidung gewartet

Er verweist auf einen Entscheid des Verfassungsgerichts, das die Bebauungsplan-Pflicht für ein Grundstück in Graz-Gries bereits gekippt hat. Vier Jahre hatte der Eigentümer davor auf eine Entscheidung der Stadt gewartet, dann geklagt - „und mit dem Spruch darf er nun bauen, wie er will. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein“, sagt Pongratz. Und stellt gleichzeitig klar, dass nun viele in der Branche überlegen würden, diesem Beispiel zu folgen.