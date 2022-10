„Peinliche“ Red-Bull-Panne: F1-Legende verwundert

„Wochenende zum Vergessen“

„Das war ein Wochenende zum Vergessen. Solche Rennen passieren, selbst in einem Jahr, in dem man extrem konkurrenzfähig ist“, so der Finne, der 1998 und 1999 im McLaren Weltmeister wurde. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass Suzuka für Red Bull ein gutes Pflaster sein wird und dass Max seinen Titel verteidigen wird.“