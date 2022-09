Zmuegg: Strom und Gas sind teurer als wir bezahlen

Energieunternehmen zahlen derzeit drauf

Beispiel Strom: Rund 40 Cent und mehr müssten die Tarife pro Kilowattstunde derzeit betragen, in vielen Fällen sind sie jedoch deutlich günstiger. Was bedeutet, dass Energieunternehmen aufgrund der hohen Eigenbezugskosten gegenüber ihren eigenen Kunden derzeit draufzahlen - was so wohl nicht lange zu halten sein wird.