Doppelsieg! Rezeptideen von Beatrix und Hannelore

Pongauer Fleischkrapfen

ZutatenTeig: 1/4 l Milch 1/4 kg Roggenmehl1/4 kg Weizenmehl, 62 g Butter, Salz

Fülle: 250 g geräuchertes Rindfleisch, 250 g Speck, 250 g Geselchtes, 2Stk. Erdäpfel, Petersilie, Pfeffer

Beilage: Warmes Sauerkraut

Zubereitung: Für den Teig Roggenmehl und Weizenmehl in eine Schüssel geben mit Salz würzen. Milch mit Butter aufkochen lassen, über das Mehl gießen, zu einem Teig kneten und eine Stunde in Klarsichtfolie eingewickelt rasten lassen. Für die Füllung Rindfleisch, Speck und Geselchtes fein hacken oder faschieren, die Petersilie in Butter anschwitzen, klein geschnittene Kartoffel dazu geben mit Pfeffer würzen. Den Teig ausrollen, mit einem runden Ausstecher 10 cm große Kreise ausstechen und auf einer Hälfte mit Fleisch füllen und zusammenschlagen. Die Ränder fest andrücken und in heißem Fett herausbacken. Die Krapfen mit Sauerkraut servieren.