Austria-Gegner: Villarreal hat den Star auf Bank

Beim 4:3 daheim gegen Lech Posten und 2:1 auswärts gegen Hapoel Be‘er Sheva trat Chefstratege Unai Emery mit einer B-Garnitur an. Angefangen von Torhüter Filip Jörgensen bis zum Sturm standen fast ausschließlich Ersatzspieler am Feld. Der Abwehrhaudegen Raul Albiol spielte noch keine Minute, Taktgeber Dani Parejo wurde in beiden Spielen eine halbe Stunde vor Schluss eingetauscht. Immer, wenn die Spiele an der Kippe standen, legte Emery nach. Gegen die Austria fix fehlen wird Spaniens Teamspieler Gerard Moreno. Der Star-Angreifer laboriert an einer Muskelverletzung und wird auch beim Rückspiel in Wien in der kommenden Woche nicht dabei sein.