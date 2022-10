Warum Null-Prozent-Finanzierungen gefährlich sind

Sie kaufen einen teuren Laptop, plötzlich muss eine neue Waschmaschine her oder die Couch will ersetzt werden - bezahlen können Sie diese Summen aber nicht sofort, doch dank der Null-Prozent-Finanzierung ist eine Zahlung in kleinen Raten möglich. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein - und ist es auch. Oder wussten Sie, dass Sie damit tatsächlich einen Kredit abschließen? Wir geben Tipps, wie Sie nicht in eine Schuldenspirale rutschen.