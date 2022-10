Einsatz in Altstadt: Rauch in Haus gab Rätsel auf

Feueralarm am Samstagabend in der Innsbrucker Altstadt: In einem Wohnhaus war es zu einer enormen Rauchentwicklung gekommen. Den Brandherd konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht finden, sogar eine Wohnung wurde aufgebrochen. Letztlich entdeckten die Florianis am Dach einen Kohlegrill samt angebrannter Holzlatte und eine Kiste Bier. Personen waren keine mehr vor Ort.