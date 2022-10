Ein Jahr später: Was geschah nach der Razzia?

Meinungsforscherin Sabine Beinschab hat ausgepackt. „Alle anderen haben zu Beginn zugesagt, auszusagen. Aber erst bei Ermittlungsergebnissen“, sagt Werner Suppan, der in dieser Causa auch Kurz vertritt. Bisher hat keiner ausgesagt. Es gibt Gerüchte, wonach Schlüsselfigur Thomas Schmid in dieser Affäre gesungen habe. Dies sorgt für Nervosität in der ÖVP.