FC Dornbirn-Express ist weiterhin nicht zu stoppen

Beim Wiedersehen von FCD-Coach Thomas Janeschitz mit seinem Ex-Klub gab es kaum Vorlaufzeit, die Chancen kamen schnell und häufig. Nach den ersten zehn Minuten hatte Rothosen-Goalie Justin Ospelt schon zweimal in extremis gerettet. Das Tor machten aber die Hausherren: Jan Stefanon ging auf der linken Seite durch und in den Gästestrafraum. Sein mustergültiger Rückpass von der Auslinie fand am langen Pfosten Sebastian Santin, der musste nur noch einschieben (20.).