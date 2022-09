Pandemie und Energie: Winterurlaub deutlich teurer

Je nach Budget „riesige Bandbreite an Möglichkeiten“

Die Staatssekretärin verwies am Freitag auf die „riesige Bandbreite an Möglichkeiten, Urlaub zu machen - vom Urlaub am Bauernhof zum Fünf-Sterne-Hotel“. Jede und jeder könne sich also je nach Budget eine Urlaubsform suchen, die passe.