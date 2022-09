Tourismus im Wandel: Neue Reiseziele in Klimakrise

Räumliche Verschiebung des Wintertourismus

Mit der stetigen Erwärmung steigt natürlich die Schneefallgrenze in den Herbst- und Wintermonaten weiter an. Laut einem Bericht des Klimafonds zeigen Simulationen bis 2050 einen klaren Rückgang sowie eine räumliche Verschiebung des Wintertourismus. Während am Alpenrand die Nachfrage bis zu 50 Prozent einbrechen könnte, ist im Gegensatz eine Zunahme von plus 50 Prozent im westlichen Tirol sowie in Teilen Kärntens möglich.