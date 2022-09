Tourismus jubelt über einen Sommer der Rekorde

Wer sportlich aktiv sein will, kommt nach Kärnten

„Bei den Übernachtungen haben wir sogar das Vorkrisen-Niveau deutlich überschritten. Damit sind wir viel besser unterwegs als andere Bundesländer in Österreich“, so Kresse. In Zahlen sind das 8,170.450 Übernachtungen von 1,22 Millionen Gästen, die zwischen Mai und August in Kärnten registriert wurden. Besonders im Trend ist bei Kärntens Sommerurlaubern der Aktivurlaub, also Radfahren, die wunderschöne Natur und Landschaft genießen sowie die Kulinarik.