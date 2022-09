Rotabbieger am Fahrrad: Nicht alle ziehen mit

Ab Samstag dürfen Radfahrer in Österreich - dank einer Novelle der Straßenverkehrsordnung - bei bestimmten Kreuzungen auch bei Rotlicht rechts abbiegen. Eine allgemein gültige Regel gibt es dafür aber nicht, jedes Bundesland darf eigens die Kreuzungen bestimmen und mit einer entsprechenden Zusatztafel ausstatten. Was natürlich auch bedeutet: Die erste Umsetzung ist in jedem Bundesland unterschiedlich - und nicht jedes zieht mit.