Chats & Co: „Rote Linien im Kampf um das Recht“

„Nur bei dringendem Tatverdacht, mit richterlicher Bewilligung und Angaben, was von der Beschlagnahme an Tatsachen zu erwarten ist. Damit keine Zufallsfunde jahrelang herumschwirren.“ Zudem müssten Betroffene Nachrichten versiegeln lassen dürfen. Erst im Verfahren werde entschieden, was relevant sei.