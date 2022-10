John-Lennon-Tribute-Konzert im Wiener Stadtsaal

Das John-Lennon-Tribute gibt der innerhalb des Projekts ständig wachsenden Schar an Künstlerinnen Gelegenheit, ihrer Liebe zu Lennons Musik einen ganz persönlichen Ausdruck zu verleihen. Und so erleben die Fans an diesem Abend Lennons Songs aus der Zeit der Beatles, sowie aus seinem Schaffen als Solokünstler. Mit an Bord sind bekannte Namen wie Otto Lechner, Erika Pluhar, Adi Hirschal, John Gillard, Dominik Plangger, Lina und noch viele mehr.