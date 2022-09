Impfschäden: Erste Klagen gegen Pharmariesen

Ein 20-jähriger Kärntner hat den Corona-Booster nicht überlebt. Insgesamt wurden in Österreich fast 300 Todesfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung sowie mehr als 51.000 Nebenwirkungen gemeldet. Als echte Impfschäden gelten aber nur eine Handvoll Fälle. Ein Prozess in Deutschland könnte dafür sorgen, dass dafür auch die Pharmafirmen haften müssen.